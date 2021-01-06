Alınan bilgiye göre İzmit Veliahmet Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6. Katındaki dairede kumar oynatıldığı ve korona tedbirleri ile kısıtlamalarının ihlal edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dairenin kumarhaneye çevrildiği ve içeride 33 kişinin bulunduğu tespit edildi.
33 KİŞİYE PARA CEZASI
Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ile bu şahıslara yer temin eden H.E.’ye kumar oynamak ve yer temin etmek suçlarından işlem yapılırken, yine içeride bulunan E.S. isimli bir kişinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca dairede bulunan 33 kişiye de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının ihlal ettikleri için ayrı ayrı idari para cezası uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.