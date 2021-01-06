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06 Oca 2021 - 23:33- Asayiş G: 06 Oca 2021 - 23:38

Kumar oynanan eve şok baskın!

İzmit’te kumarhaneye çevrilen bir daireye operasyon düzenleyen polis ekipleri içeride bulunan 33 kişiye ve kumar oynatmak için yer temin ettiği belirlenen 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Veliahmet Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6. Katındaki dairede kumar oynatıldığı ve korona tedbirleri ile kısıtlamalarının ihlal edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dairenin kumarhaneye çevrildiği ve içeride 33 kişinin bulunduğu tespit edildi.

33 KİŞİYE PARA CEZASI

Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ile bu şahıslara yer temin eden H.E.’ye kumar oynamak ve yer temin etmek suçlarından işlem yapılırken, yine içeride bulunan E.S. isimli bir kişinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca dairede bulunan 33 kişiye de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının ihlal ettikleri için ayrı ayrı idari para cezası uygulandı.
# Kocaeli, İzmit, koronavirüs

06 Oca 2021 - 23:33 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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