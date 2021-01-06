Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Oca 2021 - 23:47- Gündem G: 06 Oca 2021 - 23:53

Kocaeli Barosu’na 11 genç avukat

Kocaeli Barosu bünyesine 11 avukat daha katıldı. Genç avukatlara ruhsatnamelerini, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir takdim etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 11 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 124 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.

YENİ AVUKATLAR

Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar: Av. Zeynep ÖZKAYA, Av. Esennur ARATMAN, Av. Cansu KATMIŞ, Av. Elif Bahar SABAZ, Av. Mahmut Sami COŞKUN, Av. Zeynep KUŞ, Av. Sevdenur AKILLI, Av. Hamide Nur ARABACI, Av. Ebru ÇEPER, Av. Rabia MIDIK ve Av. Edanur CAN 

ZEYNEP ÖZKAYA: BARO’nun yeni genç avukatı Zeynep Özkaya, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ESENNUR ARATMAN: BARO’nun yeni genç avukatı Esennur Aratman, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

CANSU KATMIŞ: BARO’nun yeni genç avukatı Cansu Katmış, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ELİF BAHAR SABAZ: BARO’nun yeni genç avukatı Elif Bahar Sabaz, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

MAHMUT SAMİ COŞKUN: BARO’nun yeni genç avukatı Mahmut Sami Coşkun, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ZEYNEP KUŞ: BARO’nun yeni genç avukat Zeynep Kuş, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

SEVDENUR AKILLI: BARO’nun yeni genç avukatı Sevdenur Akıllı, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

HAMİDE NUR ARABACI: BARO’nun yeni genç avukatı Hamide Nur Arabacı, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

EBRU ÇEPER: BARO’nun yeni genç avukatı Ebru Çeper, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

RABİA MIDIK: BARO’nun yeni genç avukatı Rabia Mıdık, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

EDANUR CAN: BARO’nun yeni genç avukatı Edanur Can, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

 

# Kocaeli, eğitim

06 Oca 2021 - 23:47 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GFB'den "Sefa Kalya anısına erzak yardımı" mask
GFB'den "Sefa Kalya anısına erzak yardımı"
Turan, Babaköy halkının taleplerini dinledi mask
Turan, Babaköy halkının taleplerini dinledi
“Memur toplu sözleşmesi revize edilmeli” mask
“Memur toplu sözleşmesi revize edilmeli”
“Hereke’ye yakışan  bir park olacak” mask
“Hereke’ye yakışan  bir park olacak”
2020’de Darıca'da bin 256 çift evlendi mask
2020’de Darıca'da bin 256 çift evlendi
Hereke dolgu alanı 8 bin ağaçla yeşillendiriliyor   mask
Hereke dolgu alanı 8 bin ağaçla yeşillendiriliyor  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!

GALERİ

Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Aranan 21 kişi polise yakalandı mask
Aranan 21 kişi polise yakalandı
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL