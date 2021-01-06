Kocaeli Barosu’na 11 genç avukat

Genç üye sayısı artan Kocaeli Barosu’nda geçtiğimiz gün yeni avukatlar için yemin töreni yapıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğine ilk adımını atan 11 genç avukata avukatlık ruhsatnameleri verildi. Yeni üyeler ile birlikte Kocaeli Barosu’nun üye sayısı üye 2 bin 124 oldu. Ruhsatname belge töreni pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti. Kocaeli Barosu Av.Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapılan ruhsatname ve yemin töreninde, Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir yeni avukatlara belgelerini taktim etti. Genç meslektaşlarına mesleğin öneminden bahseden Candemir yeni avukatlara ve çocuklarının mutlu gününe şahit olan ailelerine teşekkür etti.

YENİ AVUKATLAR

Yemin ettikten sonra mesleğe ilk adımlarını atan Genç Avukatlar: Av. Zeynep ÖZKAYA, Av. Esennur ARATMAN, Av. Cansu KATMIŞ, Av. Elif Bahar SABAZ, Av. Mahmut Sami COŞKUN, Av. Zeynep KUŞ, Av. Sevdenur AKILLI, Av. Hamide Nur ARABACI, Av. Ebru ÇEPER, Av. Rabia MIDIK ve Av. Edanur CAN

ZEYNEP ÖZKAYA: BARO’nun yeni genç avukatı Zeynep Özkaya, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ESENNUR ARATMAN: BARO’nun yeni genç avukatı Esennur Aratman, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

CANSU KATMIŞ: BARO’nun yeni genç avukatı Cansu Katmış, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ELİF BAHAR SABAZ: BARO’nun yeni genç avukatı Elif Bahar Sabaz, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

MAHMUT SAMİ COŞKUN: BARO’nun yeni genç avukatı Mahmut Sami Coşkun, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

ZEYNEP KUŞ: BARO’nun yeni genç avukat Zeynep Kuş, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

SEVDENUR AKILLI: BARO’nun yeni genç avukatı Sevdenur Akıllı, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

HAMİDE NUR ARABACI: BARO’nun yeni genç avukatı Hamide Nur Arabacı, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

EBRU ÇEPER: BARO’nun yeni genç avukatı Ebru Çeper, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

RABİA MIDIK: BARO’nun yeni genç avukatı Rabia Mıdık, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı

EDANUR CAN: BARO’nun yeni genç avukatı Edanur Can, ruhsatnamesini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den aldı