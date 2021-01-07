600 yıllık zeytin ağacı İzmit’in yeni sembollerinden

İzmit Belediyesi tarafından İzmir’in Urla ilçesinde bir sitenin inşaatından getirilen yaşının 550-600 arası olduğu düşünülen zeytin ağacı, İzmit Belediyesi önü Sabri Yalım Parkı’ndaki yerini aldı. Büyük emeklerle ve uğraşlarla İzmit’e ulaşan zeytin ağacının İzmit’in yeni sembollerinden biri olması beklenirken, İzmit’in asırlık çınar ağaçlarıyla birlikte en yaşlı ağaçlar arasına girmiş oldu.
İZMİT’İN EN YAŞLI AĞAÇLARI ARASINA GİRDİ
Büyük uğraşlar sonucu İzmit’e ulaşan ağacın yerleştirilmesi de epey bir zorlu oldu. İzmit Belediyesi önü Sabri Yalım Parkı’na getirilen zeytin ağacı için açılan çukurun ardından yaklaşık 12 saatlik bir çalışma sonucu sağlıklı bir şekilde yerine yerleştirildi. Sabah uyandıklarında 600 yıllık zeytin ağacını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken ağacın önünde bol bol fotoğraf çektirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yerli&milli - TEKEL Tütün ve Alkol deposunda zeytin ağacı yetişmeyeceğini bugünün tıfılları, sübyanları bilemez tabiiki, gelecek nesilleri belki kandırabilirler ama biz kökten İzmitlileri asla!
Vefa Stadı - Taşıma suyla değirmen dönmez,sahte payelerle onur,övgü kazanılmaz....Yerinde kalmalıydı, o bize ait değil.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.