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07 Oca 2021 - 12:34- Gündem G: 07 Oca 2021 - 12:39

Aleyna Çakır’ın ölüm sebebi belli oldu

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor savcılığa ulaştı. Raporda, otopsi sırasında yapılan dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi.

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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi. Bu konular dikkate alındığında Esen’in ası dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE MÜTALAA

 Raporda şu ifadelere yer verildi:“Otopsisinde alınan doku örneklerinin Kimya ihtisas Dairesinde yapılan tetkikinde tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan toksit maddelerin bulunmadığı bildirildiğine göre; kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı mütalaa olunur. Otopsisinde kişinin boyun bölgesinde telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiğine göre ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu, adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopside bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem, telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.”


“TESPİT YAPILMAMIŞTIR"


Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Aleyna'nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Aleyna'nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna'nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR'nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y STR'nin şüpheli Ümit U.'ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir” ifadelerini kullandı.
# İstanbul

07 Oca 2021 - 12:34 - Gündem

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