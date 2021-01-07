Kocaeli'ye Sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 14’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi. Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı’nda su seviye ise yüzde 64’e düştü.
Sapanca Gölü’nden su takviyesinin yapıldığı Yuvacık Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görüntülendi. Yıllar önce su altında kalan köprüler ise su çekilince ortaya çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.