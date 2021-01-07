AKP’lilerin alkol kavgasının odağındaki 2 mağdur konuştu

Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun döneminde 2016 yılında İzmit Tramvay Projesi kapsamında Barlar Sokağı’nda onlarca işyeri yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nce tespit edilen ve tramvay hattı boyunca yapılacak kamulaştırmaya o dönem bar esnafı tepki göstermiş, kendilerine yeni yerler gösterilmesini istemişti. Barlar Sokağı esnafı Büyükşehir’in Tramvay Projesine karşı sürdürdüğü hukuki mücadeleden, Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’yle yapılan ikili görüşmelerden olumlu bir sonuç alamamıştı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Uzun süredir kent gündeminde olan alkol ruhsatı problemi önceki gün yapılan İzmit Belediye Meclis Toplantısı’nda patlak verdi. Tramvay Projesi kapsamında mağdur olan 11 mekan sahibinin 9’unun sorunu o dönem çözüldü ama iki işyeri sahibi alkol ruhsatı hakkını geri alamadı. Barselona Bar’ın sahibi Serkan Güyük ve Sığınak Türkü Bar’ın sahibi Evren Başyurt proje kapsamında işyerlerinin yıkılması ile 6 yıldır mağdur durumda. Yıkılma sürecinde AKP’liler tarafından yeni mekanlarına alkol ruhsatı verileceği sözü almalarına rağmen 6 yıldır çaldıkları her kapıdan elleri boş döndü. İzmit siyasetinde yer alan alkol çekişmesi nedeni ile belediye meclisinde konu defalarca tartışıldı ve bir sonuca varılamadı.

OLAY AKP İÇİNDE PATLAK VERDİ

AKP alkol ruhsatına muhalif olan isimler olması nedeni ile konu, mekan sahibi iki ismin verilen haklarını alamaması konusundan içki ruhsatı meselesine gelmişti. 6 yıllık mağduriyet İzmit Belediye Meclisi Toplantısı’nda yeniden gündeme geldi. AKP’li Meclis Üyesi Engin Uçar bireysel olarak meclise sunduğu önergede 2 mağdurun işyerlerine alkol ruhsatı verilmesini talep etti. Gündeme alınan önerge toplantı sonrasında görüşüldü.

14’E 16 OY İLE MECLİSTEN GEÇTİ

AKP’li Hayrettin Ünlü, AKP’li Engin Uçar’ın aksine gündem maddesinin komisyonda görüşülmesini istedi. Komisyona gitmesi için yapılan oylamada Engin Uçar ve CHP’li grup, konunun komisyona gitmeden halledilmesini istedi. MHP’li meclis üyeleri, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Erkan Aksoy ve Erol Çalışkan çekimser oy kullandı. Gündem maddesi 14’e 16 oyla meclisten geçti ve iki işletmeci alkol ruhsatı almaya hak kazandı.

MECLİS SONRASI KAVGA

Meclis toplantısı sona erip canlı yayın kameraları kapandıktan sonra alanda bulunan AKP’li meclis üyeleri birbirine girdi. Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü yaşadıkları anlaşmazlık sonrası birbirlerine hakaret ederek birbirlerinin üzerine yürüdü. “Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan” diye bağıran Ünlü ile Uçar arasına partililer girdi.

“NEDEN OLANLAR DİSİPLİNE GİDECEK”

Yaşanan olay sonrası AKP kanadından ilk açıklama İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’den geldi. Güney, “Engin Uçar, daha önce partimizin ortaya koymuş olduğu tutuma aykırı bir sonuç çıkmasına sebebiyet vermiştir. AK Parti tüzüğü ve kurumsal kimliği gereği bu tür eylemlerin neticeleri hakkında yapılacaklar bellidir. İzmit İlçe Başkanlığı olarak bu durumun ortaya çıkmasına direkt ve dolaylı olarak neden olanlar hakkında ihraç istemiyle Disiplin Soruşturması başlatılmasının il başkanlığımızdan talep edileceği saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

"KİMSEYİ İHRAÇ ETMEYİZ"

Mecliste yaşanan kavganın kilit isimleri şüphesizi MHP Meclis Üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz ve Ayhan Arpacıydı. AKP’nin oy olarak bölündüğü maddede MHP’li Meclis üyeleri çekimser oy kullandı. AKP’de çekimser oy kullanan meclis üyeleri disipline sevk edilirken Cumhur İttifakı Meclis üyeleri için bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Üyelerin disipline gönderilip gönderilmeyeceği sorusunu yanıtlayan İl Başkanı Aydın Ünlü, meclis üyelerinin çekimser kalarak prosedüre uyulduğunu söyledi. Ünlü, AK Parti gibi meclis üyelerinin ihraç talebi ile disipline sevk edilip edilmeyeceği sorusuna ise, “Bizde öyle bir şey yok. MHP kırmızı çizgileri olan bir parti. Alkole bakışı resmi olarak belli. Bu konular için kimseyi ihraç etmeyiz” dedi.

“KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

İhraç istemiyle disipline sevk edilen AKP’li Uçar, yaşanan olayla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. İhraç olayına değinmeyen Uçar, “Ben hala AK Parti’nin bir ferdiyim ve bir yorum yapmam doğru değil, bu konuya fazlada değinmeyeceğim” dedi. Uçar, devamında ise “Benim şu an bu psikolojide konuşmam doğru değil, konuşamam da. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, sizce bu ihraç doğru mu?” ifadelerini kullandı.

“KURUMSAL OLARAK KARAR VERİLECEK”

Konu ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “AK Parti kurumsal kimliğini oluşturmuş bir partidir. Mecliste tartışılacak konular önce komisyonda görüşülür. Bir meclis üyemiz gündem dışında bir önerge vermiştir. Bunun gereğinde evet diyen ve çekimser olan arkadaşlarımız olmuştur. İlçe başkanımız konu ile ilgili açıklamayı yaptı. Bize il disiplin kuruluna talebini intikal ettirdi. Bundan sonra partimizin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli görüşmeler yapılacak ve nihai karar verilecek” dedi.

“VİCDANLI AKP’LİLERE TEŞEKKÜR”

Yaşanan olaylar sonrası muhalefet kanadından da açıklamalar geldi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İzmit Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında yaşanan olaylar, siyasi güç ile insanları mağdur eden anlayışa karşı AKP içindeki siyaset yapan arkadaşların vicdanlarının artık dışavurumudur. AKP’nin içindeki bazı güç odakları gibi düşünmeyen, AKP’nin yanlış politikalarına karşı duruş sergileyen herkes AKP’den ihraç ediliyor. Bu mudur sizin demokrasi anlayışınız? Büyükşehir’in yıllardır mağdur ettiği esnafımızın ruhsat talebini oylama sonucunda, destek veren belediye başkanımıza, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerimize, oylamada çekimser oy kullanan vicdanlı AKP’li meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Adaletin olduğu yerde mutlaka hak yerini bulur” dedi.

“ENGİN UÇAR’LA DOSTLUĞUM YOK”

Sürecin mağdurlarından Barselona Bar’ın sahibi Serkan Güyük gazetemize yaptığı açıklamada, Engin Uçar ile önceden bir dostluklarının olmadığını ve bu süreçte tanıştıklarını ifade etti. Güyük, “Bu süreç, 5-6 ayda gerçekleşti. Biz normalde Büyükşehir’e gittik durumu Tahir Başkan’a bildirdik. O günün şartlarında sözler verildiğini ifade ettik. Başka yere geçtiğimizde yardımcı olabileceklerini ifade etti. Tahir Bey o dönemde hukuka uygun alanlar benim için önemli, uygun olduğunda benim için sorun yok dedi. Biz yerleri tespit ettik, aldık ama o dönemde sunumumuzla beraber 3. bir mekan aynı toplantıda görüşüldü. Biz o dönemde ayrılmasını talep ettik. Biz yerimizi kamu yararı nedeni ile kaybettik. Yeni ruhsat almak istemedik, ruhsatımızın taşınmasını istedik. 3. dosya ile beraber bizim talebimiz geri çekildi” dedi.

“MUTLU DEĞİL, HÜZÜNLÜYÜM”

Birileri ile tanışıklıklarının olmadığını ifade eden Serkan Güyük, “Kapı kapı dolaşmaya başladık. Buna Hayrettin Bey de dahil. Haklılığımızı anlatmaya çalıştık. Önümüze çıkan herkes haklı olduğumuzu söyledi ama sonuca geldiğinde kimse yanımızda olmadı. Biz derdimiz anlattık mesele bugüne kadar geldi. Engin Bey sağ olsun esnaf biri olarak durumumuzu anladı. Süreç daha sonra bizim de dışımızda işlemeye devam etti. Çok sevinçli miyim, hayır. Hüzünlüyüm. Birkaç insan vicdan muhasebesini yaparak haklı olanlara hakkını verince sorun oluyor. Pişmaniyecilere balıkçılara yeni yer verildi, konu barlara gelince içki ruhsatı diyerek sorun yapıldı” dedi.