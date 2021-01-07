CHP’den Uçar’a yeşil ışık “Kapımız açık”

İzmit Belediye Meclisinde AKP’liler arasında yaşanan alkol ruhsatı kavgasının yankıları devam ediyor. Parti grubundan bağımsız bir şekilde meclise verdiği önerge ile 6 yıldır mağduriyet yaşayan Bar esnafının mağduriyetini gideren Engin Uçar, parti disiplinine aykırı davrandığı için ihraç talebi ile disipline sevk edildi. Kendisi de esnaf olan Engin Uçar, vicdani olarak böyle bir karar aldığını ifade etse de grubu içinde büyük tepki gördü.

“KAPIMIZ AÇIK”

İhraç edilmesine kesin bir gözle bakılan Uçar, ihraç edilmesi durumunda bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edecek. Alkol ruhsatı oylamasında Millet ittifakı ile beraber evet oyu veren Uçar’a CHP grubundan yeşil ışık yandı. Partisinden ihraç edilmesi durumunda Uçar’a kapılarının açık olduğunu ifade eden CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Gelmek isteyen kimseye biz hayır demeyiz. Engin Uçar’ı severiz. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz esnaf bir arkadaşımız. Gelmek isterse de kapımız kendisine açık. Engin Uçar ile beraber tüm herkese kapımız açık İzmit’in güzelleşmesine katkı sunmak isteyen herkesi bekleriz” ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ MI KALACAK, MİLLET İTTİFAKINA MI KATILACAK?

Meclis üyeleri arasında asi ve duygusal kimliği ile bilinen Uçar’ın partisi tarafından istifası istenmesi durumunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Aynı zamanda partisine bağlı olan Uçar’ın bağımsız meclis üyesi olmak yerine Millet İttifakı saflarına katılıp katılmayacağı bilinmiyor.