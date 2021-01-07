Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 Oca 2021 - 16:08- Siyaset G: 07 Oca 2021 - 16:10

CHP’den Uçar’a yeşil ışık “Kapımız açık”

İzmit Belediye meclisinde çıkan kavga sonrası ihraç talebi ile disipline sevk edilen Engin Uçar’a CHP’den yeşil ışık yandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

İzmit Belediye Meclisinde AKP’liler arasında yaşanan alkol ruhsatı kavgasının yankıları devam ediyor. Parti grubundan bağımsız bir şekilde meclise verdiği önerge ile 6 yıldır mağduriyet yaşayan Bar esnafının mağduriyetini gideren Engin Uçar, parti disiplinine aykırı davrandığı için ihraç talebi ile disipline sevk edildi. Kendisi de esnaf olan Engin Uçar, vicdani olarak böyle bir karar aldığını ifade etse de grubu içinde büyük tepki gördü.

“KAPIMIZ AÇIK”

İhraç edilmesine kesin bir gözle bakılan Uçar, ihraç edilmesi durumunda bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edecek. Alkol ruhsatı oylamasında Millet ittifakı ile beraber evet oyu veren Uçar’a CHP grubundan yeşil ışık yandı. Partisinden ihraç edilmesi durumunda Uçar’a kapılarının açık olduğunu ifade eden CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Gelmek isteyen kimseye biz hayır demeyiz. Engin Uçar’ı severiz. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz esnaf bir arkadaşımız. Gelmek isterse de kapımız kendisine açık. Engin Uçar ile beraber tüm herkese kapımız açık İzmit’in güzelleşmesine katkı sunmak isteyen herkesi bekleriz” ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ MI KALACAK, MİLLET İTTİFAKINA MI KATILACAK?

Meclis üyeleri arasında asi ve duygusal kimliği ile bilinen Uçar’ın partisi tarafından istifası istenmesi durumunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Aynı zamanda partisine bağlı olan Uçar’ın bağımsız meclis üyesi olmak yerine Millet İttifakı saflarına katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

# İzmit, AKP, Engin Uçar

07 Oca 2021 - 16:08 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Verilen zam, çarşı  pazardaki zammın gerisinde” mask
“Verilen zam, çarşı  pazardaki zammın gerisinde”
Omurca: Esnafına sahip çık Derince! mask
Omurca: Esnafına sahip çık Derince!
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
Dursuntaş, 2021 bütçesine "kırmızı kart" gösterdi mask
Dursuntaş, 2021 bütçesine "kırmızı kart" gösterdi
AKP tüm partileri tepki vermeye davet etti mask
AKP tüm partileri tepki vermeye davet etti
“Suni gündemleri bırakın,  kadın cinayetlerini önleyin” mask
“Suni gündemleri bırakın,  kadın cinayetlerini önleyin”
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek! mask
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek!
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor!
Kara kış adım adım geliyor! mask
Kara kış adım adım geliyor!
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar mask
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar

GALERİ

Darıca GB – Büyükçekmece maçında büyük olaylar çıktı! mask
Darıca GB – Büyükçekmece maçında büyük olaylar çıktı!
İşte ABD'de yaşananlardan saniye saniye kareler! mask
İşte ABD'de yaşananlardan saniye saniye kareler!
Kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü mask
Kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Aranan 21 kişi polise yakalandı mask
Aranan 21 kişi polise yakalandı
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL