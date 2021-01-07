KESK Kocaeli Şubeler Platformu: Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yanındayız!

Eğitim Sen Kocaeli Şubesinde gerçekleştirilen açıklamayı Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım okudu. Söz konusu atamayı kayyım olarak niteleyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin demokratik tepkisine polisin sert müdahalesini eleştiren Yıldırım, "Atanan rektör Melih Bulu ve polisin ilk icraatı kampüse girmek isteyen öğrencileri

engellemek amacıyla(!) kampüs kapılarına kelepçe vurmak oldu. Rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesi yerine, üniversiteye kayyım atanmasını tercih eden ve bu tercihinde ısrarcı olan siyasi iktidar, üniversitelerdeki demokratik, muhalif, eleştirel düşünceye karşı tavrını dün tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir" dedi.

"İŞTE TEK ADAM REJİMİ"

Öğrencilerin gözaltına alınmasını siyasi iktidarın üniversitelerde özgür düşünceyi, bilimi, demokrasiyi ve özgürlüğü savunan öğrencileri susturmak için yürüttüğü politikaların bir sonucu olarak gördüklerini belirten Yıldırım, "Türkiye üniversiteleri AKP elinde cübbeleri polis postallarıyla ezilen, kapılarına kelepçe vurulan, siyasi iktidar karşısında el pençe durmaya zorlanan, akademisyenleri ihraç edilen, emekçileri güvencesiz çalışmaya mahkum edilen, öğrencileri gözaltına

alınan yerlere dönüştürülmüştür. İşte, tek adam rejiminin ve rektörlerinin üniversite tahayyülü budur" dedi

"ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILSIN"

"KESK Kocaeli Şubeler Platformu olarak, rejimin ve rejime sadakatle itaat eden rektörlerin üniversitelere biçtiği kaftanı hep birlikte demokratik mücadele ile yırtabileceğimizi biliyoruz" diyen Yıldırım, "Akademisyeni, öğrencisi, idari ve teknik personeli ve taşeron işçisiyle üniversite bileşenlerinin demokratik talepler etrafında yan yana gelmesinin umudu nasıl çoğalttığını görüyoruz. Umudumuz arttıkça, korkuya hükmettiğini sananların iktidarlarını yitirme korkularına da daha fazla tanık oluyoruz. Bu nedenle herkesi atanan kayyımı kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle dayanışmaya çağırıyor, insan, toplum ve doğa yararına üniversite mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz. Demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Tüm örgütlü gücümüzle sesimizi çoğaltıyoruz. Karanlığınıza, şiddetinize, kayırmacılığınıza, dayatmalarınıza alışmıyoruz, itiraz ediyoruz. Öğrencilere şiddeti, üniversite kapılarına kelepçeyi, kampüse polis çağırmayı üniversiteyi yönetmek sanan kayyımları üniversitelerimizde istemiyoruz" ifadelerini kullandı.