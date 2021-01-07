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07 Oca 2021 - 16:12- Asayiş G: 07 Oca 2021 - 16:15

Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda durdurularak arama yapılan 4 araçta 11 Afganistan uyruklu kaçak ve düzensiz göçmen ile sevklerini sağlayan 4 kişi olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu İzmit geçişinde yapılan rutin denetim ve kontrollerde durdurulan 4 araç içerisinde toplam 11 Afganistan uyruklu kaçak ve düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sevkini sağlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şahsılar hakkında göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli işlem başlatılırken yakalanan kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.
# Kocaeli, İzmit

07 Oca 2021 - 16:12 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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