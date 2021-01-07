Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 15 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu İzmit geçişinde yapılan rutin denetim ve kontrollerde durdurulan 4 araç içerisinde toplam 11 Afganistan uyruklu kaçak ve düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sevkini sağlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şahsılar hakkında göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli işlem başlatılırken yakalanan kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.