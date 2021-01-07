Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu İzmit geçişinde yapılan rutin denetim ve kontrollerde durdurulan 4 araç içerisinde toplam 11 Afganistan uyruklu kaçak ve düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sevkini sağlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şahsılar hakkında göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli işlem başlatılırken yakalanan kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.
07 Oca 2021 - 16:12- Asayiş Güncelleme: 07 Oca 2021 - 16:15
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 15 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda durdurularak arama yapılan 4 araçta 11 Afganistan uyruklu kaçak ve düzensiz göçmen ile sevklerini sağlayan 4 kişi olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.