Cumhuriyet Halk Partisi’nin emektar ismi geçmiş dönem Kocaeli Milletvekili ve Kocaeli İl Başkanı Kenan Akman son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Sakarya Akyazı İlçesi Kuzuluk Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazına TBMM Başkan Vekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve partinin önde gelen birçok ismi katılarak Akman ailesine taziyelerini iletti.
07 Oca 2021 - 16:16- Gündem Güncelleme: 07 Oca 2021 - 16:18
CHP’li Kenan Akman son yolculuğuna uğurlandı
CHP’nin geçmiş dönem Kocaeli Milletvekili ve Kocaeli İl Başkanı Kenan Akman son yolculuğuna uğurlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.