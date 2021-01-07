CHP’li Kenan Akman son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin emektar ismi geçmiş dönem Kocaeli Milletvekili ve Kocaeli İl Başkanı Kenan Akman son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Sakarya Akyazı İlçesi Kuzuluk Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazına TBMM Başkan Vekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve partinin önde gelen birçok ismi katılarak Akman ailesine taziyelerini iletti.