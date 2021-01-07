İzmit Belediyesi Yapılandırma Süresini Uzattı

İzmit Belediyesi; emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, ecrimisil, kira ve katı atık bedelleri, işgal harcı, idari para cezaları ve dava konusu olan borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırma süresini uzattı. Borcu olan vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar yasa gereği faizi ve vergiye bağlı cezaları silinerek 18 eşit taksite kadar ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

18 TAKSİT İMKANI

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. Yapılandırılan borçlar ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. 6,9,12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri bulunuyor.