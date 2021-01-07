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07 Oca 2021 - 16:52- Gündem G: 07 Oca 2021 - 16:58

Büyükşehir işçileri greve evet dedi

Büyükşehir’e bağlı BELDE A.Ş. işçileri arasında yapılan grev oylamasında grev kararı alındı. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda Büyükşehir işçileri greve gidecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde BELDE A.Ş.’de çalışan 4 bin 723 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karar alınamadı için Hizmet İş Sendikası işçiler ile grev oylamasına gitti. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesine Bağlı Antikkapı Restoranda başlayan grev oylaması saat 16:00’da sona erdi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü gözetiminde yapılan oylamada grev için evet kararı çıktı. 2 bin 526 işçinin oy kullandığı grev oylamasında 2 bin 482 işçi evet dedi. 39 hayır oyunun çıkığı oylamada 5 kişi ise kararsız kaldı. Devam eden görüşmelerde karar çıkmazsa işçiler bir ay içerisinde greve çıkabilecek.

SADECE 5 LİRA ZAM

Eylül ayından beri Hizmet İş ile İşveren Sendikası Yerel Sen arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde işçi sendikası işverene verdiği taslakta işçilerin ücretlerine yüzde 25 oranında zam talep etti. Belde A.Ş işçilerin arasında ücret farklarının yüksek olması nedeniyle sendika işçilerin taban yevmiyelerinin 140 liraya çıkartılmasını istedi. Ancak işveren sendikası bu teklife karşı işçilerin taban yevmiyesini 105 liraya çıkartıp üzerine 5 lira zam yapmayı teklif etti.

ARKAŞLARIMIZ GREVE EVET DEDİ”

60 Günlük yasal süreç içerisinde anlaşmanın sağlanamadığını ifade eden Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hizmet Ersoy, “Bu gün Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü için yasal grev oylamasını işyerinde yaptık. İşçi arkadaşlarımız işveren sendikasının bu katı tutumundan, emekçileri rencide eden ücret tekliflerine bu gün grev oylamasında evet diyerek gerekli cevabı vermiş oldular. Emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almak, çoluk çocuklarının geleceği için de güçlü bir irade ortaya koydular. Arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesinin yüksek hakem kuruluna göndermemek 2 yıldır yüksek hakem kurulundan gelen yüzde 4'lerle çektiği sıkıntıları tekrar yaşamak için greve evet dediler” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİMİZ BÜYÜKAKIN’A GÜVENİYOR”

Sözlerine devam eden Ersoy, “Bugünden sonra Kocaeli’de örgütlü olduğumuz, devam eden işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerini ya masada bitireceğiz ya da grev uygulamasına gideceğiz. Bizler sözleşmelerin masada imzalanarak, işçi arkadaşlarımızı memnun edecek şekilde bitmesini istiyoruz. Kocaeli işçisi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a inanıyor ve güveniyor. Belde A.Ş. ve ilçe belediye şirket işçilerinin beklediği toplu iş sözleşmelerini son noktasına geldiğimizde Sayın Büyükşehir Başkanımızın gereğini yaparak işçi arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek sözleşmeyi masada imzalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir

07 Oca 2021 - 16:52 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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