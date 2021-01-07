Körfez’de Hukuk Fakültesi ve  kütüphane için Söğüt’e yetki

Körfez Belediyesi’nde 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Sözleşmeli personel çalıştırılması ve memur dolu kadro değişikliği maddeleri oy birliği ile gerçekleştirilirken, denetim komisyonu seçimleri de yapıldı. Yapılan oylamada denetim kuruluna; Cengiz Öztürk, Mete Bilgin ve Reşat Sarı seçildi.



HUKUK FAKÜLTESİ İÇİN YETKİ

Bir diğer gündem maddesi Hereke’de yapılacak olan alanın Kocaeli Üniversitesi’ne tahsis edilmesiydi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, “Hereke bölgesinde 4,5 dönümlük alanımız var. Burada Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu için bina yapacağız. Binayı Nuh Çimento ve Diler Demir Çelik’in katkısıyla yapacağız. Bize çok fazla bir yükü olmayacak. Gerekli protokolleri imzalayıp, hızlı bir şekilde ihale sürecini başlatacağız” dedi. Bir diğer yetki maddesi ise Körfez’e kazandırılacak olan kütüphane içindi. Başkan Söğüt’e iki proje için de protokol imzalama yetkisi verilirken, diğer gündem maddeleri görüşüldü.



“6 AY KİRA ALINMAYACAK”

Toplantıda ayrıca belediye kiracıları için de yeni bir karar alındı. Başkan Söğüt, “Pandemi dolayısıyla 1 Aralık – 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 6 aylık dönemde kapatılan veya kısıtlanan iş yerlerimizden kira almayacağız. Kirayı peşin ödeyen kiracılarımız için de sözleşmesinin sonuna ilave edeceğiz” dedi. Meclis toplantısında diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlanırken, dilek ve temenniler kısmında da meclis üyeleri tek tek söz aldı.