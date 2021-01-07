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07 Oca 2021 - 22:00- Siyaset G: 07 Oca 2021 - 16:57

İzmit Belediye Meclisinde dengeler değişecek mi?

İzmit Belediye Meclisinde yaşanan kavga sonrası disipline sevk edilen meclis üyelerinin ihraç edilmesi durumunda mecliste dengeler ne şekilde değişecek? İşte İzmit Meclisi dağılım senaryosu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Meclis toplantısında AKP’li meclis üyeleri arasında yaşanan kavga hala kent gündeminde. AKP’li Meclis üyesinin Engin Uçar’ın parti grubu dışında meclise verdiği alkol ruhsatı önergesi bazı AKP’lilerin kullandığı çekimser oy ile meclisten geçti. Parti içinde yaşanan uyuşmazlık meclis sonunda kavgaya döndü. Yaşanan durum sonrası AKP İzmit İlçe Teşkilatı Engin Uçar ve çekimser oy kullanan meclis üyelerini ihraç talebi ile disipline sevk etti.

MHP ÇEKİMSER KALIRSA ÇOĞUNLUK MİLLET İTTİFAKINDA

AKP’de disipline sevk edilen 4 meclis üyesi sonrası İzmit Meclisinde dengelerin nasıl olacağı yönünde senaryolar hazırlanmaya başlandı. Hali hazırda İzmit Belediye Meclisinde AKP’nin İzmit Meclisi’ndeki sandalye sayısı 18, Millet İttifakı’nın ise 16 sandalye. Meclis dağılımında MHP grubunun 3 meclis üyesi bulunuyor. Disipline sevk edilen Engin Uçar’ın ihraç edilmesine kesin gözle bakılıyor. Engin Uçar’ın ihraç edilmesi durumunda Uçar bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edecek. Böylece AKP’nin meclis üyesi sayısı 17’ye düşüyor. MHP’nin çekimser kaldığı bir maddede Engin Uçar, Millet ittifakı ile aynı oyu kullanması durumunda Başkan Hürriyet’in oyu 2 oy olarak sayılacağından üstünlük Cumhur ittifakına geçecek.

SOYDABAŞ’A İHRAÇ MI EDİLCEK VEKİLLİKTEN Mİ ALINACAK?

AKP’nin disipline sevk açıklamasında Engin Uçar’ın adı geçse de çekimser kalarak Barlar Sokağı’nda mağdur edilen iki esnafa ruhsat haklarının iadesinde Mustafa Soydabaş, Erkan Aksoy ve Erol Çalışkan da destek olmuştu. Bu dört isminde de ihraç edilme ihtimaline çok düşük bakılıyor. Bu isimlerin de ihraç edilmesi durumunda üye sayısı 14’e düşecek ve üstünlük direkt olarak Millet İttifakına geçecek. Ancak çekimser oy kullanarak meclis üyelerini kararsız bırakan Mustafa Soydabaş’a da bir yaptırım yapılması bekleniyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Soydabaş için en çok dillendirilen yaptırım Grup Başkan Vekilliğinin elinden alınması. Soydabaş’ın Başkan Vekilliğinden alınması durumunda Başkan Vekilliği için ismi en güçlü geçen isim Hayrettin Ünlü. Ünlü’nün ruhsat kararı karşısında ki tutumu teşkilat içerisinde destek görmüştü.

# İzmit, Büyükşehir, AKP, Engin Uçar, destek

07 Oca 2021 - 22:00 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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