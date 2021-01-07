Aktif vaka sayısında artış var!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 370'i semptomatik olmak üzere toplam 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 264'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e, ağır hasta sayısı ise 3 bin 201'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"AKTİF VAKA SAYIMIZDA SINIRLI ARTIŞ GÖZLENİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" ifadelerini kullandı.