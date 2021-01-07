Genç Yiğit’in şanssız günü!

Dar alan çalışmasında boşluğuna darbe alan ve bir süre yerde kalan Yiğit, tedavisi yapıldıktan sonra antrenmana devam etti. Aynı futbolcunun yüzüne çift kale maçta çekilen bir şutun ardından top isabet etti. Yine yerde kalan Yiğit Canguru bir süre hareketsiz kalınca çok korkuttu. Yiğit’in tedavisi saha içinde yapıldı ve tekrar maça döndü. Ancak 1-2 dakika sonra Yiğit’in burnunda kanama meydana gelince maçtan çıktı. Burnuna tampon uygulanan 2003 doğumlu sağ bek, Teknik Direktör Erhan Altın’a iyi olduğunu söyledi ve ikili bir süre saha içinde konuştuktan sonra antrenman da sona erdi.