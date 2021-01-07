Dar alan çalışmasında boşluğuna darbe alan ve bir süre yerde kalan Yiğit, tedavisi yapıldıktan sonra antrenmana devam etti. Aynı futbolcunun yüzüne çift kale maçta çekilen bir şutun ardından top isabet etti. Yine yerde kalan Yiğit Canguru bir süre hareketsiz kalınca çok korkuttu. Yiğit’in tedavisi saha içinde yapıldı ve tekrar maça döndü. Ancak 1-2 dakika sonra Yiğit’in burnunda kanama meydana gelince maçtan çıktı. Burnuna tampon uygulanan 2003 doğumlu sağ bek, Teknik Direktör Erhan Altın’a iyi olduğunu söyledi ve ikili bir süre saha içinde konuştuktan sonra antrenman da sona erdi.
07 Oca 2021 - 20:56- Spor Güncelleme: 07 Oca 2021 - 20:57
Genç Yiğit’in şanssız günü!
Kocaelispor’un genç ve başarılı sağ beki Yiğit Canguru bugünkü (Perşembe) antrenmanda şanssız anlar yaşadı.
07 Oca 2021 - 20:56 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.