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07 Oca 2021 - 21:25- Spor G: 07 Oca 2021 - 21:26

Aziz Baba gibisi bir daha gelmez!

Kocaelispor kafilesi 2 gündür konuk olduğu Gümüşhane’de çok iyi ağırlanıyor. Takım, Cumartesi günü karayolu ile Erzincan’a geçecek. Kocaelispor’un dünkü (Çarşamba) rakibi Gümüşhanespor’un yönetimi ilk andan itibaren Kocaelispor kafilesine yakın ilgi gösterdi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Yeşil siyahlıların Gümüşhanespor ile oynadığı maçı tedbir yazısı geldiği için izleyemeyen Başkanvekili Engin Koyun, Kocaelispor’un Gümüşhanespor Tesisleri’ndeki bugünkü antrenmanını yerinde izledi. Aynı zamanda Gümüşhaneli olan Engin Koyun eski dostları ile hasret gidermeyi de ihmal etmedi.

NEFİS ÇAY EŞLİĞİNDE, MÜKEMMEL DOĞA MANZARASINDA

Gümüşhanespor’un yaşayan Efsanesi nam-ı diğer Aziz Baba (Aziz Bal), Kocaeli’den gelerek takımın maçlarını ve antrenmanlarını deplasmanda takip eden gazetecilerin ve Kocaelisporlu yöneticilerin bir dediğini iki etmedi. Nefis çayı, hoş sohbeti ve samimiyeti ile misafirperverliğini gösteren Aziz Bal, Başkanvekili Engin Koyun ve Kocaelispor’un Kaleci Antrenörü Aydın Artanlar ile de bir süre sohbet etti.

GÜMÜŞHANESPOR İLE GEÇEN TAM 30 YIL

Yaklaşık 30 yıldır Gümüşhanespor ile iç içe olan ve 15 yıl da Bordo Beyazlı kulüpte yöneticilik yapan Aziz Bal, Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden Yalçın Kıldıran’a da selam göndermeyi ihmal etmedi. Yalçın Kıldıran 2008-2009 sezonunda Gümüşhanespor’u çalıştırmıştı.

# Kocaeli

07 Oca 2021 - 21:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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