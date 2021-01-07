Aziz Baba gibisi bir daha gelmez!

Yeşil siyahlıların Gümüşhanespor ile oynadığı maçı tedbir yazısı geldiği için izleyemeyen Başkanvekili Engin Koyun, Kocaelispor’un Gümüşhanespor Tesisleri’ndeki bugünkü antrenmanını yerinde izledi. Aynı zamanda Gümüşhaneli olan Engin Koyun eski dostları ile hasret gidermeyi de ihmal etmedi.
NEFİS ÇAY EŞLİĞİNDE, MÜKEMMEL DOĞA MANZARASINDA
Gümüşhanespor’un yaşayan Efsanesi nam-ı diğer Aziz Baba (Aziz Bal), Kocaeli’den gelerek takımın maçlarını ve antrenmanlarını deplasmanda takip eden gazetecilerin ve Kocaelisporlu yöneticilerin bir dediğini iki etmedi. Nefis çayı, hoş sohbeti ve samimiyeti ile misafirperverliğini gösteren Aziz Bal, Başkanvekili Engin Koyun ve Kocaelispor’un Kaleci Antrenörü Aydın Artanlar ile de bir süre sohbet etti.
GÜMÜŞHANESPOR İLE GEÇEN TAM 30 YIL
Yaklaşık 30 yıldır Gümüşhanespor ile iç içe olan ve 15 yıl da Bordo Beyazlı kulüpte yöneticilik yapan Aziz Bal, Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden Yalçın Kıldıran’a da selam göndermeyi ihmal etmedi. Yalçın Kıldıran 2008-2009 sezonunda Gümüşhanespor’u çalıştırmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.