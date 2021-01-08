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08 Oca 2021 - 00:25- Gündem G: 08 Oca 2021 - 00:29

Bakan Koca'dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda, Çin aşısıyla ilgili sonuçlar ve aşı planlaması ele alındı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının ara sonuçlarının güvenli olduğunu belirterek "Onay sürecini başlattık. 60 yaş üzerinde kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı. Koca, "Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.

"ACİL KULLANIM ONAYI VERİLECEKTİR"

Koca, "Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

08 Oca 2021 - 00:25 - Gündem

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