Başkan Büyükakın, Esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı  

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi teknik incelemenin ardından bölgedeki esnaflara bereketli işler diledi. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Büyükakın, girdiği tatlıcıdan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. “Her zaman olduğu gibi, Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Rabbim işlerinizde bolluk ve bereket versin” dedi.

“GEREKLİ DESTEĞİ VERMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve beraberindeki heyetle esnafları ziyaret eden Başkan Büyükakın, “Pandeminin esnaflarımız üzerinde getirdiği yükü çok iyi biliyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımıza gerekli desteği vermek için kolları sıvadık. Esnaflarımıza Ocak-Şubat ve Mart ayları boyunca aylık 1000 TL destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin açıkladığı esnaf destek paketleriyle inşallah bu pandeminin bitmesiyle daha güzel günlere de kavuşacağız” ifadelerini sarf etti.

“HER DAİM ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Esnaf ziyaretleri sırasında bir tatlıcıya giren ve burada alışveriş yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin esnaf ve sanatkara, 3 ay boyunca aylık 1000 lira doğrudan hibe desteği, iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira kira desteği verilmesinin pandemi döneminde çok önemli olduğunu da dile getirdi. “Koronavirüsden kurtulan dünyanın ve ülkemizin inşallah daha iyi bir konuma gelecektir” diyen Başkan Büyükakın, “Her daim esnafımızın yanındayız. Bunun için her türlü adımı atmaktan geri duymuyoruz” şeklinde konuştu.