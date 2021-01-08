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08 Oca 2021 - 12:11- Siyaset G: 08 Oca 2021 - 12:15

MHP İzmit’te iki yeni atama

MHP İzmit İlçe Başkanlığı, Hacı Hızır Mahallesi ve Veli Ahmet Mahallelerine yeni mahalle başkanları atadı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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MHP İzmit İlçe Başkanlığı, Covid-19 vakalarının azalması ile faaliyetlerine tekrar hız verdi. Pandemi koşullarında çevrim içi toplantılarla programlarına devam eden ilçe teşkilatı uzun aradan sonra ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Hacı Hızır Mahallesi ve Veli Ahmet Mahallelerine yeni mahalle başkanları atadı. Burak Rahmi Alp Hacı Hızır Mahalle Başkanlığına ve Yusuf Büyükatar ise Veli Ahmet Mahalle Başkanlığına getirildi.

TİTİZ BİR DEĞERLENDİRME”

Yeni başkanların atama yazıları bizzat MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz tarafından verildi. Yapılan törende İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak, İlçe Teşkilat Başkanı Metin Ceylan ve MHP’li İzmit Belediye meclis üyesi Engin Duymaz da hazır bulundu. Tören sonrasıkısa bir açıklama yapan Ahmet Yalçınöz şunları ifade etti; “Pandemi koşullarına rağmen İzmit’te teşkilat yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni görev alan arkadaşlar çok titizi bir değerlendirme sonucu göreve getirildiler. Kendilerine başarılar diliyorum” 

# İzmit

08 Oca 2021 - 12:11 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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