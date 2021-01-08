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08 Oca 2021 - 12:15- Gündem G: 08 Oca 2021 - 12:19

İzmit Balören Köy yolu asfaltlandı  

İzmit Balören köyünden Gülbahçe-Kadriye köyü bağlantı yoluna çıkan 400 metrelik kısımda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlama çalışması yapıldı  

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Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy yollarının da kent merkezindeki gibi asfaltlayan ekipler, İzmit Balören Köyü merkezinde asfaltlama çalışması yaptı.

YOL KONFORU ARTIRILDI

Köyler arası ve köy içi yollar, bölgede yaşayan vatandaşların sorunsuz ulaşımı için büyük önem taşıyor. Yol yenileme ve onarım çalışmaları ile ilçelerdeki yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köylerdeki yollarda da üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, İzmit Balören köyü Muhtarı Ahmet Demir’in talebi üzerine köy içinden Gülbahçe-Kadriye köyü bağlantı yoluna çıkan 400 metrelik kısımda asfaltlama çalışması yapıldı.

MUHTARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

İzmit Balören Köyü içerisindeki 400 metrelik yola 900 ton plent mix temel seren ekipler, 550 ton da asfalt sererek yolu konforlu hale getirdi. Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden İzmit Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan çalışma sebebiyle teşekkür etti.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

08 Oca 2021 - 12:15 - Gündem

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