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08 Oca 2021 - 12:19- Gündem G: 08 Oca 2021 - 12:27

Pirelli, İzmit’teki atıkları ne yapıyor?

  Pirelli Türkiye, İzmit’teki üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümü sağlandı. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan tüm kriterleri yerine getirdi ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.   

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Türkiye’de 60 yılı aşan üretim geçmişi ile ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan lastik devi Pirelli Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan kriterleri yerine getirerek, “Sıfır Atık Belgesi”nin sahibi oldu. Bunun yanında Pirelli Türkiye üretim tesislerinde %100 atık geri dönüşümünü sağladı. Pirelli'nin dünya çapındaki önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmit Pirelli Fabrikası dahil olmak üzere şirket, dünya genelindeki üretim merkezlerinde sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Pirelli, lastiğin üretim ve kullanım sırasında çevreye olan etkisini en aza indirmek için çalışırken, üretim tesislerinde de aynı sorumlulukla çevresel etki, enerji ve su tüketimi, atık yönetimi konularında global çapta belirlenen hedefler doğrultusunda hareket ediyor. 

 YÜZDE 25 AZALMA

Şirket tüm bu çalışmalar doğrultusunda, Dow Jones Dünya ve Avrupa endekslerinde global otomotiv ekipmanları sektörünün sürdürülebilirlik lideri konumunda bulunuyor. Pirelli ayrıca, 2025’e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını %25 oranında azaltmayı hedeflerken, hammadde tedarikine bağlı CO2 emisyonlarını ise %9 azaltma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

# İzmit

08 Oca 2021 - 12:19 - Gündem

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