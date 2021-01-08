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08 Oca 2021 - 12:28- Spor G: 08 Oca 2021 - 12:38

İzmit'in çocukları Süper Lig’de rakip oluyor!

Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un şampiyonluğundaki iki önemli isim, kaptan Burak Süleyman ile kanat forvet Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig’de bir birine rakip olacak. İzmir’de yarın (Cumartesi) saat 16.00’da başlayacak olan maçın dördüncü hakemi ise Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin olacak.

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Yeni sezon öncesinde Göztepe ile anlaşan Burak Süleyman ve Antalyaspor ile anlaşan Gökdeniz Bayrakdar yarın (Cumartesi) saat 16.00’da başlayacak olan maçta rakip oluyorlar. Bu maçın bir başka özel tarafı da maçın dördüncü hakeminin Kocaeli’nin gururlarından, Üst Klasman Hakemi Alper Çetin’in olması. Zevkli ve çekişmeli geçeceği düşünülen mücadelede Göztepe adına, Kocaelispor’un alt yapısında yetişen İzmitli sol bek Berkan Emir’in de sahadaki yerini alması bekleniyor. Gökdeniz ve Berkan sarı kart sınırında bulunuyor.

4 GOLLÜ GÖKDENİZ ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAVET EDİLDİ

2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar bu sezon 3 lig 1 de kupada gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 2025’e kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu Beşiktaş, Erzurum ve Karagümrük takımlarına ligde gol atmayı başardı. Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u 1-0’lık skorla elerken maçtaki tek golü Gökdeniz atmıştı. Bu mücadelesi ve başarılı futbolunun ardından Gökdeniz, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

MUHTEŞEM, 4 LİG 2 DE KUPA MAÇINDA OYNADI

Kocaelispor’un Muhteşem’i, yeşil siyahlı taraftarın gönlünde taht kuran ismi Burak Süleyman da son haftalarda süre bulmaya başladı. Dakika aldığı her maçta yüksek verimliliği ile dikkat çeken Burak Süleyman, bu sezon 4 lig, 2 de kupa maçında şans buldu ve toplam 142 dakika sahada kaldı.

# Kocaeli

08 Oca 2021 - 12:28 - Spor

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