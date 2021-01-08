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08 Oca 2021 - 12:38- Gündem G: 08 Oca 2021 - 12:46

Deniz ve kıyı temizliği 2020’de de sürdü  

Büyükşehir, deniz ve kıyı temizliği ve denetimlerini 2020 yılı boyunca sürdürerek gerekli müdahaleleri yaptı  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan katı ve sıvı atıkları aralıksız olarak temizliyor. Aynı zamanda kıyı yüzey temizlemesi de yapan Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bariyer sistemleri ile derelerin denizi kirletmesine de mani oluyor. Acil müdahalelerde bulunana ekipler 2020 yılı boyunca İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için yoğun çaba sarf ettiler.

700 METREKÜP YÜZER ATIK TOPLANDI

İzaydaş 1, İzaydaş 2, İzaydaş 3 ve Çevremadlı Deniz Süpürgeleri ile ‘İzaydaş 4’ kontrol botu ve amfibi sulak alan taşıtları ile deniz yüzeyi aralıksız olarak temizleniyor. Ekipler, 2020 yılında, İzmit Körfezi sınırları dâhilinde çeşitli yerlerde yaklaşık 700 metreküp yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı atığı deniz yüzeyinden topladı. Toplanan atıklar daha sonra Solaklar Mevkiindeki (İzmit) Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderilerek bertaraf edildi.

KOKU PROBLEMİNE KARŞI KIYI TEMİZLİĞİ

Ekipler koku problemlerinin yaşanmaması için de yoğun çaba harcadılar. Özellikle İzmit Körfezi doğu baseni bölgesinde koku probleminin önlenmesi amacıyla İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte bölgede temizlik çalışması yapıldı.

DERE BARİYER SİSTEMİ

Kumla ve Kiraz derelerinde kurulu olan bariyer sisteminde biriken atıkların kolayca toplanabilmesi amacıyla bu bölgelere vinç sistemi kuruldu. 2020 yılında derelerde bulunan bariyerlerden yaklaşık 200 metreküp yüzer haldeki atık toplandı.

3.115 GEMİYE ATIK ALIM HİZMETİ

Diğer yandan İzmit Körfezin 2020 yılında Bilal Bey ve Aslan 3 isimli Atık Alım gemileri ile 3.115 gemiye atık alım hizmeti verildi. Hizmet kapsamında gemilerden sintine, slaç, atık yağ, pissu ve çöp kategorilerinden toplam 12.080 metreküp atık toplandı. Atıklar İZAYDAŞ tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. Ayrıca atık alım hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında atıkların geri kazanım verimini artıracak yeni modern bir tesisin inşa aşamasında da sona gelindi.

164 TEKNE DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASINA KAYIT EDİLDİ

Kocaeli’de faaliyet gösteren 150 grostonun altındaki tankerler ile 400 grostonun altındaki tüm teknelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Denizcilik Atıkları Uygulama sistemine kayıt olmaları gerekmekte. Bu amaçla tekne sahiplerinin 830 adet başvurusundan 2020/21 sayılı Genelge kapsamına giren 164 tanesi Denizcilik Atıkları Uygulamasına kayıt edildi.

 

ACİL MÜDAHALE

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler acil durumlarda harekete geçerek gerekli müdahaleyi yapıyor.  Bu kapsamda Kandıra İlçesi Kefken Limanı bölgesinde İskeleye bağlı halde bulunan ve su alarak güverte kısmı batan ‘B. Hasbi Reis’ isimli tekneye acil müdahalede bulunuldu. Tekneden denize yağ-yakıt sızıntısı olurken acil müdahale ekipleri hızlıca olay yerine intikal edilerek kirlilik temizleme çalışmaları yaptı.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

08 Oca 2021 - 12:38 - Gündem

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