Engin Koyun’a soyunma odası cezası! Tam 1 ay!

Kocaelispor’da Başkanvekili Engin Koyun geçtiğimiz hafta oynanan deplasmanda 3-1 kazanılan Ankara Demirspor maçında soyunma odasına takımı kutlamak için girmiş ve bu durum rapor edilmişti. Kurul, müsabaka sonunda akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Engin Koyun’a 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 12.500.-TL Para Cezası verdi. Kulübe tedbir yazısı geldiği için Engin Koyun, Gümüşhanespor maçını izleyememişti.