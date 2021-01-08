Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Oca 2021 - 12:49- Spor G: 08 Oca 2021 - 12:50

Engin Koyun’a soyunma odası cezası! Tam 1 ay!

Kocaelispor’da Başkanvekili Engin Koyun geçtiğimiz hafta oynanan deplasmanda 3-1 kazanılan Ankara Demirspor maçında soyunma odasına takımı kutlamak iç...
mask

Kocaelispor’da Başkanvekili Engin Koyun geçtiğimiz hafta oynanan deplasmanda 3-1 kazanılan Ankara Demirspor maçında soyunma odasına takımı kutlamak için girmiş ve bu durum rapor edilmişti. Kurul, müsabaka sonunda akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Engin Koyun’a 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 12.500.-TL Para Cezası verdi. Kulübe tedbir yazısı geldiği için Engin Koyun, Gümüşhanespor maçını izleyememişti.

08 Oca 2021 - 12:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engin Koyun’a soyunma odası cezası! Tam 1 ay! mask
Engin Koyun’a soyunma odası cezası! Tam 1 ay!
Aziz Baba gibisi bir daha gelmez! mask
Aziz Baba gibisi bir daha gelmez!
Genç Yiğit’in şanssız günü! mask
Genç Yiğit’in şanssız günü!
Bu puz pisti şimdi bizi bekliyor mask
Bu puz pisti şimdi bizi bekliyor
Oynanmamış maça 3 puan verilir mi ? mask
Oynanmamış maça 3 puan verilir mi ?
Gökdeniz 3 golle yıldızları solladı mask
Gökdeniz 3 golle yıldızları solladı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek! mask
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek!
Kara kış adım adım geliyor! mask
Kara kış adım adım geliyor!
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu mask
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

GALERİ

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı mask
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Darıca GB – Büyükçekmece maçında büyük olaylar çıktı! mask
Darıca GB – Büyükçekmece maçında büyük olaylar çıktı!
İşte ABD'de yaşananlardan saniye saniye kareler! mask
İşte ABD'de yaşananlardan saniye saniye kareler!
Kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü mask
Kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Aranan 21 kişi polise yakalandı mask
Aranan 21 kişi polise yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL