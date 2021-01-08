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08 Oca 2021 - 12:50- Asayiş G: 08 Oca 2021 - 12:53

Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İzmit'te yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, İzmit 28 Haziran Mahallesi Türbebayırı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaattin M., idaresindeki 41 ADK 967 plakalı Mazda marka otomobil bayırdan inerken, aracın kayması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan barakaya çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Alaattin M., çevredekilerin de yardımıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# İzmit

08 Oca 2021 - 12:50 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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