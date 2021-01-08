Kaza, İzmit 28 Haziran Mahallesi Türbebayırı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaattin M., idaresindeki 41 ADK 967 plakalı Mazda marka otomobil bayırdan inerken, aracın kayması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan barakaya çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Alaattin M., çevredekilerin de yardımıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
08 Oca 2021 - 12:50- Asayiş Güncelleme: 08 Oca 2021 - 12:53
Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İzmit'te yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
# İzmit
08 Oca 2021 - 12:50 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.