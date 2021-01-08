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08 Oca 2021 - 15:55- Gündem G: 08 Oca 2021 - 15:57

Ellibeş ile Şeker, Çınarlı Camii’nde ilk cuma namazına katıldı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekili İlyas Şeker ve AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, tarihi dokusuyla yeniden inşa edilen Baç Çınarlı Camiinde ilk cuma namazına katıldı.

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İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan Baç Çınarlı Camii’nde ilk cuma namazı bugün kılındı. İzmit'in önemli camilerinden biri olan, halk arasında “Çınarlı Cami ” olarak bilinen Baç Urgancı Ahmet Çelebi Camii, geçtiğimiz 2017 yılı mayıs ayında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılmıştı. Yıkılıp, tarihi dokusuyla yeniden inşa edilen ve bahçesinde 800 yıllık anıt değeri taşıyan bir çınar ağacı da bulunan cami, inşa çalışması sonrası ilk kez bugün cemaate açıldı. Bundan sonra 5 vakit namaz kılınabilecek. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekili İlyas Şeker, İl Başkan Yardımcıları İbrahim Gürsel, Ahmet Sönmez, Zeki Canşi, Abdullah Binbay ile il ve ilçe yöneticileri bugün kılınan ilk cuma namazında cemaatle birlikte saf tuttu. Başkan Ellibeş, dernek yönetimi ve cami cemaatiyle de sohbet etti. Camiye hayran kaldıklarını ifade eden Başkan Ellibeş, “İzmit’e ve şehrimize hayırlı olsun. Cemaati bol olsun inşallah” dedi.

# Kocaeli, İzmit, AKP

08 Oca 2021 - 15:55 - Gündem

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