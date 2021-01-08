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08 Oca 2021 - 16:04- Gündem G: 08 Oca 2021 - 16:05

AKP'den gazetecilere hayırlı olsun ziyareti

A10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’a çiçek hediye etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve beraberindeki heyet olmak üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ni yeni yerinde ziyaret ederek Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'a çiçek hediye etti. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Medyaevi Rauf Orbay sokak Orkide Apartmanı kat:1' e taşındı.

“BÜTÜN GAZETECİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile hem de yeni yerlerinden dolayı gazeteci dostlarımızı ziyaret etmek istedik. 10 Ocak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiği ziyaretimizi bugün gerçekleştirdi. Yerel medyanın önemi tartışılmaz. Toplumumuzu her konuda bilgilendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda biz bugüne kadar Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaya koyduğu üstün performansı takdir ediyoruz. Sayın Kaplan’ın şahsında bütün gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yeni yeriniz hayırlı olsun”

“YENİ YERİNİZ HAYIRLI OLSUN”

Ellibeş’in ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Siyasetçiler ile kamuoyu arasında aracılık yapan ve köprü kurmamızı sağlayan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Doğru ve tarafsız haberlerin topluma ulaşması için çok emek harcıyorsunuz. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün gelmek istedik. Bu vesile ile yeni çalışma yerinizde hayırlı olmasını diliyorum”

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Son olarak ziyaret ile ilgili konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Sayın Ellibeş ile Gölcük Belediye Başkanlığından bu yana uzun süren dostluğumuz var. Kendileri, gazetecilere her zaman destek olmuştur. Bende burada bütün gazeteciler adına kendilerine ve Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, destek, AKP

08 Oca 2021 - 16:04 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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