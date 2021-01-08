Yangın, dün gece saatlerinde Gebze Yavuz Selim Mahallesi 469 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınla ev bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında başka bir yere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında evin içinde kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırırken, yangın sonrasında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
08 Oca 2021 - 16:05- Asayiş Güncelleme: 08 Oca 2021 - 16:07
İnşaat halindeki ev alev alev yandı
Gebze'de inşaat halindeki ev alevlere teslim oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
08 Oca 2021 - 16:05 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.