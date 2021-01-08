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08 Oca 2021 - 16:43- Gündem G: 08 Oca 2021 - 16:45

İzmit Belediyesi Psikolog alımı yapacak

Liyakat usulüne göre personel alımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici süreli psikolog alımı yapacak

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İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, gülümseyen ve İzmit’i çok seven takım arkadaşları alacak. Geçici süreli (5 ay 29 gün) psikolog ilanına başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 08-15 Ocak 2021 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.


MÜRACAAT KOŞULLARI

•T.C vatandaşı olmak;
•4 yıllık fakültelerin Psikoloji bölümlerinden mezun veya tercihen yüksek lisans mezunu olmak,
Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip olmak,
•Oyun terapisti eğitimi almış olmak,
Çocuk/Kadın Alanında Sivil Toplum Örgütü deneyimine sahip olmak, (tercih sebebidir)
•Çocukla görüşme yapabilme ile ilgili sertifikalara sahip olmak,
•Tercihen orta derecede İngilizce bilmek,
•MS Office programlarını çok iyi kullanabilmek,
•Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinde gelişmiş olmak, 
•Planlı, titiz, organize çalışan ve çok iyi takip yapabiliyor olmak,
•Danışan güvenliği ve memnuniyetine önem veren olmak,
•Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine özen gösteren ve yenilikleri takip ediyor olmak,
•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
•Takım çalışmasına yatkın olmak,
•Daha önce psikolojik danışma veya psikoterapi seans deneyimine sahip olmak,
•Online terapi, danışma ve görüşme yapabilmek,
•Kurumsal bir kimlik bünyesinde çalışabilecek sorumlulukta olmak,
• Adli Sicil Kaydı bulunmamak,
•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi        /kronik rahatsızlığı bulunmamak;
•Daha önce çalıştığı iş yerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.


BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER:


Diploma veya mezuniyet belgesi
Mesleki yeterlilik belgesi
İkametgâh
İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş
ÖNEMLİ BİLGİ: Başvurular kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler gönderilecektir. 
 NOT: BEKAS iletişim:318 00 00 (Dahili:1438/1439)

# İzmit, Kocaeli, çocuk, aile

08 Oca 2021 - 16:43 - Gündem

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