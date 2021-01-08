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08 Oca 2021 - 16:45- Gündem G: 08 Oca 2021 - 16:47

İzmitçarşısı.org'da dükkanlar açılışa hazırlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yerel ekonomiyi kalkındırmak, özellikle esnafı, kadın üretici ve girişimcileri güçlendirmek üzere hizmete girecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili Good4Trust.org kurucusu Dr. Uygar Özesmi’yle video konferans yoluyla bir araya geldi. 

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Üreticileri güçlendirmek için yenilikçi uygulamaları hayata geçiren İzmit Belediyesi, esnaf ve üreticilerin birbirlerini destekleyerek döngüsel ekonomi oluşturmalarını ve yerel ekonomiyi kalkındırmalarını sağlayacak olan İzmit Çarşısı’nı hayata geçiriyor. İzmit Çarşısı’nda üreticiler ücretsiz bir şekilde dükkan açarak ürünlerini Türkiye’nin her tarafından müşterilerle buluşturabilecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yerel kalkınmayı destekleyen bir sosyal girişim olan Good4Trust.org işbirliğinde hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili, Good4Trust.org kurucusu Dr. Uygar Özesmi ile video konferans üzerinden bir araya geldi. 


KALKINMADA YENİ BİR VİZYON


Doğa ve insana dost yeni bir ekonomik oluşum olan İzmit Çarsısı ile yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların konuşulduğu toplantıda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç de hazır bulundu. Başkan Hürriyet, “Üreticiyi destekleyen belediye vizyonuyla yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Yerel ekonomik kalkınma modeli olan İzmit Çarşısı’nda, üreticileri güçlendirip kendi aralarında bir dayanışma ağı kurmalarını amaçlıyoruz. Sadece bir e-ticaret ortamı olmamakla beraber, üretim konusuna yeni bir vizyon kazandıran İzmit Çarşısı, üreticilerle halkın daha güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak.” dedi.


TÜM KOCAELİ’YE AÇIK


Başkan Hürriyet, “Dünyayı daha yaşanabilir kılmak üzere, İzmit Belediyesi ve Good4trust.org öncülüğünde İzmit’te hayat bulacak olan İzmit Çarşısı’nda dükkan açmak tamamen ücretsiz. Üreticilerimiz burada dükkan açarak ekonomik döngünün bir parçası olabilirler. Sadece İzmit değil, Kocaeli’nin her yerinden üreticilerimiz burada dükkan açabilir.” ifadelerini kullandı.  


TARİHİ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ


Dr. Uygar Özesmi ise “İzmit Belediyesi ile böyle bir işbirliği içerişinde olduğumuz için heyecanlıyız. Yerel kalkınmayı sağlayacak olan İzmit Çarşısı, tüm Türkiye’ye örnek olacak. İzmit Belediyesiyle birlikte tarihi bir süreci yaşıyoruz. Çok fazla başvuru var ve bu bizi çok mutlu ediyor. İzmit Çarşısı’nda yer alan üreticiler birbirini destekleyerek ekonomik bir döngü oluşturacak. Ekonomik döngü arttıkça kalkınma da sağlanacak ve üreticilerin Pazar alanları genişleyecek” dedi. 


2 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’YE TANITILACAK


İzmit Belediyesinin, Good4trust.org işbirliğinde oluşturduğu İzmit Çarşısı’nda üreticiler, yerel ekonomiyi kalkındırarak Türkiye’nin her tarafından müşterilerle buluşacaklar. 2 Şubat’ta tüm Türkiye’ye tanıtılacak olan İzmit Çarşısı’nda, dükkânlar 15 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. İzmit Belediyesi, farklı kuruluşlarla da işbirliği yaparak ekonomik döngünün güven içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak.


NASIL BAŞVURACAĞIM?


İzmit Çarşısı’nda dükkan açmak isteyen üreticiler https://good4trust.org/ ureticiol adresinden form doldurması yeterli olacak. Dükkan açmak isteyenler ayrıca 0536 280 90 95 numaralı telefondan, detaylı bilgi alabilecek. Yine uretici. destek@good4trust.org adresinden de, elektronik posta yoluyla bilgi alınabilecek.

# İzmit, destek, Kocaeli, aile

08 Oca 2021 - 16:45 - Gündem

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