Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;" Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin ateşini İzmit’e taşıyanlardan biri de Yahya Kaptan’dı. Sivas Kongresi’nde alınan düşman kuvvetlerine karşı mücadelenin tek çatı altında yapılması kararı ile Kuva-yi Milliye’ye birlikleriyle katılan Yahya Kaptan, bağımsızlık savaşımızın en kilit isimlerinden biri oldu. Hain bir suikast ile katledilen Cumhuriyet kahramanımız Yahya Kaptan’ı ölüm yıl dönümünde rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Vatan size minnettar.”
08 Oca 2021 - 16:57- Gündem Güncelleme: 08 Oca 2021 - 16:59
Başkan Yıldızlı Yahya Kaptan’ı unutmadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı milli mücadele kahramanımız Yahya Kaptan’ın ölüm yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.