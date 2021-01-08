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08 Oca 2021 - 16:57- Gündem G: 08 Oca 2021 - 16:59

Başkan Yıldızlı Yahya Kaptan’ı unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı milli mücadele kahramanımız Yahya Kaptan’ın ölüm yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

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Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;" Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin ateşini İzmit’e taşıyanlardan biri de Yahya Kaptan’dı. Sivas Kongresi’nde alınan düşman kuvvetlerine karşı mücadelenin tek çatı altında yapılması kararı ile Kuva-yi Milliye’ye birlikleriyle katılan Yahya Kaptan, bağımsızlık savaşımızın en kilit isimlerinden biri oldu. Hain bir suikast ile katledilen Cumhuriyet kahramanımız Yahya Kaptan’ı ölüm yıl dönümünde rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Vatan size minnettar.”
# İzmit

08 Oca 2021 - 16:57 - Gündem

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