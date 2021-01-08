Meral Akşener'in hayali İzmit'e belediye başkanı olmakmış!

Çağlayan’ın sorularını cevaplandıran Akşener’in, açıklamalarından satır başları şöyle:

"BENİM İZMİT’E BELEDİYE BAŞKANI OLMAK GİBİ BİR HAYALİM VARDI"

Benim İzmit’e Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim vardı rahmetli Leyla Atakan’dan bize geçmiş bir hayal. Benim gibi kızların hepsini etkiledi. Benim ailemde siyasetten çok kişi var. Devlet artı siyaset kavramı olan bir ailenin kızıyım. Kendimle ilgili siyasi alanım Belediye Başkanlığıydı. Eşim CHP Üst Kurul Delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Mahocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Mahocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir. Ben il başkanının kız kardeşiyim dönmeden olur mu? Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum ikna edeyim diye. Manifestoyu okudum, kapitali okudum, okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum. Kitap okumayı çok severim ama şimdi o kadar vaktim yok. Eşim okuyup özet çıkarırdı şimdi iki yıldır oğlum okuyup özet çıkarıyor onu okuyorum. Çok iyi yemek yaparım, İzmit kız enstitüsünün gece bölümü mezunuyum, yani diplomalı aşçıyım. Yemek yemeyi severim ama dikkat etmeye çalışıyorum.

"BENİ BUGÜNKÜ POZİSYONA TAMAMEN ŞARTLAR GETİRDİ"

Beni bugünkü pozisyona tamamen şartlar getirdi. Eğer 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken bana kocamı aldattığıma dair bir iftira atıldı, ben o arada çok sert bir mücadele vermeseydim, bazı iğrençliklere şahit olmamış olsaydım, genç kadınlarımızın aslında hergün bu tür tacizlere maruz kaldığına şahit olmamış olsaydım bu yolculuk olmayabilirdi. Çünkü 2015’te son seçimim diyordum milletvekilliğine bir daha aday olmayacağım diyordum. O kavga buraya getirdi. 2017 referandumunda hem bireysel olarak hiçbir destek almadan şehir şehir gezip yapılmayacak derecede bir gayretle referandum karşıtlığı çalışması yaptım sonrası bugünü getirdi. Bunların hiçbiri planlı değildi.

"BENİM AİLEMDE KADINLAR HEP MÜCADELECİDİR"

Biz göçmeniz benim ailemde kadınlar hep mücadelecidir. Sadece benim ailem üç kere göç etmiş. Doğal bir genetik var, kültür kodu diyorum ben buna. Bütün ailemdeki kadınlar ister ilkokul mezunu olsun ister üniversite mezunu olsun bütün kadınlar böyle. Babam İzmit Devlet Hastanesi’nin muhasebe müdürüydü. Ondan evvel tarım kredi kooperatiflerinde çalışırdı, ilkokul mezunuydu. Bölge Müdürlüğüne kadar çıktı şehir şehir gezerdi. İzmit’in Gündoğdu Köyünde büyüdüm ilkokulu köyde bitirdim, ortaokulu gidip gelmek zor oluyor diye benim için İzmit’te taşındılar. Ben ilkokul öğretmeniyim Bursa Öğretmen okulu mezunuyum. O okul öyle bir eğitim verdi ki, üç rengin dışında üzerinizde renk olmayacak talimatı vardı, topuklu ayakkabı giymeyeceksin, saçın boyalı olmayacak, uzunsa toplu olacak kısaysa taranmış olacak. Eteğiniz dizin altında olacak. Bana meslek olarak nesin diye sorulduğunda ben öğretmenim diyorum onun için.

"ASABİYETİM DE İYİDİR AMA CANIM İSTERSE"

Ben siyasete çok küçük başlamışım 37 yaşındaymışım, 40 yaşında İçişleri Bakanı oldum. O zamanki siyasetçiler çok nezaketliydi. Kurşun gibi sözler olurdu ama o Türkçenin güzelliği, nezaket, nezahat olurdu, sizlerde bir şeyler alırsınız. Şimdi Türkiye’nin siyasetçi takımında ana dillerini konuşma problemi var arkadaşların. Bir öğretmen gözüyle söylüyorum kelime sayıları son derece düşük. Türkçeniz iyi değilse, kelime birikiminiz iyi değilse, birikiminiz olmayınca söversiniz. Ben 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilçe ilçe gezmeye başladım. İnsanları dinlemeye başladım. Bugün gelinen noktada gittiğim her ilçede yüzde 80-85 Ak Parti’ye oy vermiş insanlar var ve sinir krizi geçiriyorlar. O gerçek gündemi kapatmak için bu hakaretlerin havada uçuştuğuna kanaat ettim. Seçim kazanma odaklı, herşey mübah diye bir anlayış var, ben bunu reddediyorum. O perdeyi kırmak üzere bir çalışmamız var hep beraber partimiz olarak. Bu tür kavgalar gürültüler çirkinlikler vatandaşın, esnafın, işsiz gencin, siftah yapamadan kapatan esnafın, kafe sahiplerinin, kahve sahiplerinin, orada çalışan insanların, tenceresi kaynamayan kadınların… bu arada siz geçilmeyen köprülere, yollara para veriyorsunuz bir öğrencinize notbook dağıtamıyorsunuz böyle bir şey olur mu? Bunları gündeme getirmek siyasetçinin görevidir bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Asabiyetim de iyidir ama canım isterse.