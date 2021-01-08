Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Oca 2021 - 17:58- Gündem G: 08 Oca 2021 - 19:20

Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular uzatıldı!

Esnaf için 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatıldı
mask

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Pekcan, destek başvurularının 11 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık."

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Ticaret Bakanlığının destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.
# destek, Büyükşehir

08 Oca 2021 - 17:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular uzatıldı! mask
Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular uzatıldı!
Başkan Yıldızlı Yahya Kaptan’ı unutmadı mask
Başkan Yıldızlı Yahya Kaptan’ı unutmadı
İzmitçarşısı.org'da dükkanlar açılışa hazırlanıyor mask
İzmitçarşısı.org'da dükkanlar açılışa hazırlanıyor
AKP'den gazetecilere hayırlı olsun ziyareti mask
AKP'den gazetecilere hayırlı olsun ziyareti
Ellibeş ile Şeker, Çınarlı Camii’nde ilk cuma namazına katıldı mask
Ellibeş ile Şeker, Çınarlı Camii’nde ilk cuma namazına katıldı
Gönüllü Kültür Teşekkülleri: “Bu ülkeyi bölmediniz, bölemeyeceksiniz” mask
Gönüllü Kültür Teşekkülleri: “Bu ülkeyi bölmediniz, bölemeyeceksiniz”
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek! mask
AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek!
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
Kara kış adım adım geliyor! mask
Kara kış adım adım geliyor!
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu

GALERİ

Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı mask
220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı
Ocak ayında denizin keyfini çıkardı mask
Ocak ayında denizin keyfini çıkardı
Yılların yakar topu bakın ne hale geldi! mask
Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı mask
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL