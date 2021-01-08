Olay, Gebze Marmaray İstasyonu'nun içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona giren 14 yaşındaki E.A. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapılarak yaralandığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan çocuk, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından 14 yaşındaki E.A.’nın vücudunda 1. derecede yanıkların olduğu tespit edildi. Yaralı çocuk buradaki işlemlerinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı!
Gebze'de Marmaray İstasyonu'nda yüksek gerilim hattının akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gebze Marmaray İstasyonu'nun içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona giren 14 yaşındaki E.A. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapılarak yaralandığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan çocuk, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından 14 yaşındaki E.A.’nın vücudunda 1. derecede yanıkların olduğu tespit edildi. Yaralı çocuk buradaki işlemlerinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.