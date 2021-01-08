2 değişiklik bekleniyor

Takım yarın (Cumartesi) Gümüşhane’den Erzincan’a geçecek ve oteline yerleştikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Yeşil siyahlı ekipte bugün (Cuma) yapılan antrenmanda grip olan kanat oyuncusu Ramazan Çevik yürüyüş yaptı. Ramazan dünkü çalışmada da yer alamamıştı. Teknik Direktör Erhan Altın bugünkü antrenmanda as kadroda Ramazan’ın yerinde Bahattin’i oynattı. Erzincan maçında da bu futbolcunun 11’deki yerini alacağı düşünülüyor. Takımda başka bir değişiklik beklenmiyor.