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08 Oca 2021 - 21:51- Dünya G: 08 Oca 2021 - 21:54

Aşı olan 13 kişi bir hafta sonra koronaya yakalandı

Almanya'da yaşlılar evlerinde kalan 13 kişi koronavirüs aşısı olduktan 1 hafta sonra Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

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Almanya'nın Bavyera eyaleti Stockheim kentinden Sonnen-Blick ve Hasslach-Blick yaşlılar evlerinde kalan 9'yaşlı 4'ü çalışan 13 kişinin testi pozitif çıktı. Bir hafta önce Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen BNT162b2 aşısı olan kişilerin testlerinin pozitif çıkması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KORONA BELİRTİLERİ AŞININ YAN ETKİSİ ZANNEDİLDİ

Tesis yöneticisi Silvia Meusel iki ayrı tesiste aşı yapıldıktan sonra yaşlılarda ve çalışanlarda görülen ateş ve öksürük gibi belirtilerin aşının kişiler üzerindeki yan etkisi olduğunu zannettiklerini daha sonra yapılan kontroller neticesinde bu kişilere yapılan hızlı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"VİRÜS AŞIDAN ÖNCE BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Almanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşılamadan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Basın Sözcüsü Susanne Stöcker, yaşlılar evinde meydana gelen enfeksiyon vakalarının birkaç farklı nedeninin olabileceğine dikkat çekti. Stöcker, ilk seçeneğin enfeksiyonun zamanla alakalı olabileceğini, yaşlılar evinde kalan ve çalışanların aşı yapılmadan 1 hafta önce virüsün bulaşma ihtimali olduğunu ifade ederek aşının koruyucu etkisinin çok fazla olmama ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi. Stöcker olayın çok yönlü olarak araştırılması gerektiğini belirtti. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ile üzerindeki bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 417 bin 60 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.
# koronavirüs

08 Oca 2021 - 21:51 - Dünya

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