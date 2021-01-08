Ekmek tandırına düşüp yanan kadının kolu kesildi

Olay, 17 Aralık tarihinde Dilovası Diliskelesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hanım K. adlı kadın, evinin bahçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandırın içine düşerek ağır yaralandı. Yaşlı kadının acılar içinde bağırdığını duyan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Hanım K., ambulansa tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.