Gölcükspor Antalya’yada kampa girecek

Misli.com 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Gölcükspor ligin ilk yarısını Arhavi galibiyetinin morali ile kapattı. Ligin ikinci yarısına 28 Ocak’ta Çarşambaspor ile oynayacağı maçla başlayacak olan Kırmızı-Siyahlılar devre arasını iyi değerlendirmek için hazırlıklara başladı.
İLK YARI KARNESİ ÇOK VASAT
İlk yarıda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gölcükspor ilk yarıyı 11.sırada tamamladı. 18 puanın 10’unu evinde elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikten alan Kırmızı-Beyazlılar’ın deplasman karnesinde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet bulunuyor.
21 OCAK'TA TAMAMLANACAK
İki etap halinde uygulanan kamp programının ilk etabını tesislerinde tamamlayan Gölcükspor kafilesi pazartesi günü Antalya’ya gidecek. Asteria Kremlin Place Otel’de 10 günlük kamp yapacak olan Gölcükspor 21 Ocak Perşembe günü Kocaeli’ye dönerek maç hazırlıklarına başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.