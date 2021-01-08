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08 Oca 2021 - 22:28- Asayiş G: 08 Oca 2021 - 22:31

Freni boşalan TIR bahçeye girdi aile mahsur kaldı

Gebze'de, freni boşalan park halindeki TIR, Saroğlu ailesine ait tek katlı evin bahçe duvarına çarptı. Molozlar nedeniyle evde mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni boşalan park halindeki TIR, yolun eğimiyle beraber hızlanarak yaklaşık 50 metre ilerideki Saroğlu ailesine ait evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çarpmanın şiddetiyle kapanan evin girişini açarak içeride bulunan 5 kişilik aileyi çıkardı. Kazada yaralanan olmazken evin bahçe duvarında ve girişinde yıkım oluştu.

08 Oca 2021 - 22:28 - Asayiş

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