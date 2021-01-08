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08 Oca 2021 - 22:30- Gündem G: 08 Oca 2021 - 22:35

Karantinada olan başkana pankartlı destek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedaviye alınırken, evinin önünde toplananlar, “Gece yarılarına kadar hasta vatandaşlarımızı arayıp, 'Bir ihtiyacın var mı?' diye soran Muzaffer ağabeyimiz, 'Bir ihtiyacın var mı?” yazılı pankart açarak moral verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık  koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedaviye alındı. Bugün, Muzaffer Bıyık’ın, Nenehatun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki evinin önüne gelen bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, “Gece yarılarına kadar hasta vatandaşlarımızı arayıp, 'Bir ihtiyacın var mı?' diye soran Muzaffer ağabeyimiz, 'Bir ihtiyacın var mı?” yazan pankart açtı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Muzaffer Bıyık balkona çıkarken, bu sırada grup adına konuşan bir kişi, ''Pandeminin ilk gününden beri sizin Darıca halkına gösterdiğiniz vefanın bir örneği olarak, Darıcalı hemşehrilerimizin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını ve dualarını getirdik. Allah razı olsun. Siz pandemi sürecinde bütün Darıcalılara 7/24 hizmet ettiniz ve aynı soruyu her gün sordunuz. Şimdi Darıcalı halk olarak biz başkanımızın yanında olmamız hasebiyle sormak istiyoruz, 'Bir ihtiyacınız var mı?’” diye sordu. Başkan Bıyık ise toplananlara, elini kalbinin üzerine götürerek, ''Hoş geldiniz. Allah razı olsun'' cevabını verdi.

# koronavirüs

08 Oca 2021 - 22:30 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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