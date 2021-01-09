Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ile genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Gölcük ilçesinde G.A. isimli bir şahsın, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, zehir tacirini yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun devamında ekipler tarafından bölgede ormanlık alanda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, gizlenmiş halde 1 kilo 183 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
09 Oca 2021 - 00:07- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 00:09
İnsanları zehirleyeceklerdi, polis ele geçirdi!
Gölcük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğiyle ormanlık alanda yapılan aramada zehir tacirlerinin sakladığı 1 kilo 183 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.