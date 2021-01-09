Sobayı benzin döktü hem kendini hem evi yaktı

Olay saat 21.00 sıralarında İzmit Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. (32), evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı. Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı. Alevler kısa sürede eve sirayet ederken, Yağlıcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı. Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki küçük çaplı yangın söndürülürken, çevredeki meraklı vatandaşlar ise, ekiplerin çalışmalarını izleyebilmek için sokağa döküldü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.