Erzincan evinde 8’de 7 yaptı

Özellikle kanat organizasyonları ile sonuca gitmesini bilen Erzincan ekibi grubun da en tempolu ve atağa hızlı çıkan takımları arasında üst sıralarda yer alıyor. Erzincan temsilcisi evinde oynadığı 8 maçın 7’sini kazandı, 1’inde mağlup oldu. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hacettepe, Gümüşhane, İnegöl, Velimeşe ve Sancaktepe, Erzincan’ın sahasında yendiği rakipleriydi. Lider Manisa ile Erzincan’ı deplasmanda 3-2’lik skorla tek mağlup eden takım.

BİZ DEPLASMANDA 7 MAÇTA 10 PUAN TOPLADIK

Kocaelispor ise deplasmanda 7 maça çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Yeşil siyahlıların dış sahada devirdiği takımlar Afyon (0-1), Hacettepe (0-1) ve Ankara Demir (1-3). Dış sahada Niğde ile 0-0 berabere kalan Körfez, Manisa FK (6-1), Amed (3-0) ve Gümüşhanespor (1-0) deplasmanlarından puan çıkaramadı.