Erzincan evinde 8’de 7 yaptı

Özellikle kanat organizasyonları ile sonuca gitmesini bilen Erzincan ekibi grubun da en tempolu ve atağa hızlı çıkan takımları arasında üst sıralarda yer alıyor. Erzincan temsilcisi evinde oynadığı 8 maçın 7’sini kazandı, 1’inde mağlup oldu. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hacettepe, Gümüşhane, İnegöl, Velimeşe ve Sancaktepe, Erzincan’ın sahasında yendiği rakipleriydi. Lider Manisa ile Erzincan’ı deplasmanda 3-2’lik skorla tek mağlup eden takım.
BİZ DEPLASMANDA 7 MAÇTA 10 PUAN TOPLADIK
Kocaelispor ise deplasmanda 7 maça çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Yeşil siyahlıların dış sahada devirdiği takımlar Afyon (0-1), Hacettepe (0-1) ve Ankara Demir (1-3). Dış sahada Niğde ile 0-0 berabere kalan Körfez, Manisa FK (6-1), Amed (3-0) ve Gümüşhanespor (1-0) deplasmanlarından puan çıkaramadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.