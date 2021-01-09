Erzincan’ı çıkarmak için seferber oldular!

Erzincan’ın sevilen valisi Mehmet Makas, 24 Erzincanspor ile hayli yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz gün antrenman sonrası futbolcular ve teknik ekip ile tesis binasında bir süre sohbet eden Vali Makas, ardından Kulüp Başkanı Gökhan Keleş ve yönetim ile bir araya geldi.
SANCAKTEPE MAÇINI CÜMBÜR CEMAAT İZLEDİLER
Öte yandan Vali Mehmet Makas ile birlikte Erzincanlı olan bir önceki Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent geride bıraktığımız çarşamba günü oynanan ve 24 Erzincan’ın Sancaktepespor’u 5-3 mağlup ettiği maçı protokolden birlikte izledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.