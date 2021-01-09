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09 Oca 2021 - 14:58- Gündem G: 09 Oca 2021 - 15:00

Recep Ören hayatını kaybetti

MHP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Ören hayatını kaybetti
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Geçmiş Dönem MHP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Ören hayatını kaybetti. Ören'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel yeni mezarlıkta toprağa verilecek.

09 Oca 2021 - 14:58 - Gündem

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