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09 Oca 2021 - 15:00- Gündem G: 09 Oca 2021 - 15:02

İlyas Şeker'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve bu özel gün ile ilgili bir mesaj yayınladı
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Kocaeli Milletvekili Şeker’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yayımladığı mesaj:“ Hükümetimiz ve milletimizin el ele vererek yaptığı çalışmalar neticesinde her geçen gün büyüyen ve kalkınan ülkemizin dış dünyaya açılan penceresi olan gazetecilerimiz, halkın tarafsız ve doğru haber kaynakları ile bilgilendirilmesi noktasında büyük çaba sarf etmekte ve böylelikle milletimizin vicdanı olma misyonunu üstlenmektedirler.

KENDİLERİNE HİÇ BAKMAMIŞLAR

Sanayi, teknoloji, sağlık ve turizm gibi birçok alanda gelişip büyüyerek her geçen gün tam bağımsız olma yolunda önemli adımlar atan ülkemizde, bu gelişmelerin yaşanmamasını isteyen dış güçler, yaptıkları siyasi ve ekonomik saldırılarla, aziz milletimize diz çöktürmek istediler. Geçtiğimiz günlerde ABD’de seçimler sonrası yaşanan ve kaygıyla izlediğimiz olaylar, Fransa’da Macron’a karşı sokağa inen vatandaşlara yapılan orantısız müdahaleler ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar, bizlere insan hakları kisvesi altında demokrasi dersi vermeye çalışan ülkelerin aslında aynanın karşısına geçip bugüne kadar kendilerine hiç bakmadıklarını göstermektedir!

DOĞRU HABER

Ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde pandemi süreci başta olmak üzere yapmış olduğu yardımlar, Türkiye’nin aslında sadece Müslüman coğrafyanın değil aksine tüm dünyanın vicdanı olduğunu kanıtlamıştır. Kıymetli gazetecilerimiz de tüm bu gelişmeler yaşanırken aziz milletimizin iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara itibar etmemiş, üstlerine düşen görev ve sorumlulukları layıkı ile yerine getirmişlerdir.B u duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımıza hızlı ve doğru haber iletmeyi ilke edinerek çalışmalarını sürdüren yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”

# Kocaeli

09 Oca 2021 - 15:00 - Gündem

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