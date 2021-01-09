Otomobil çaldı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Darıca’da 28 Aralık 2020 günü meydana gelen park halindeki otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunan H.İ.U. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren zanlının Sakarya’da olduğu belirlendi. Önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.İ.U.’nun 25 Eylül 2020 tarihinde de İstanbul’da da farklı bir oto hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. İşlemleri tamamlanan zanlı Gebze Adliyesine sevk edildi.