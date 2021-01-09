Alınan bilgiye göre Darıca’da 28 Aralık 2020 günü meydana gelen park halindeki otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunan H.İ.U. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren zanlının Sakarya’da olduğu belirlendi. Önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.İ.U.’nun 25 Eylül 2020 tarihinde de İstanbul’da da farklı bir oto hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. İşlemleri tamamlanan zanlı Gebze Adliyesine sevk edildi.
09 Oca 2021 - 15:16- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 15:17
Otomobil çaldı polise yakalandı
Darıca’da park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
09 Oca 2021 - 15:16 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.