Yıldızlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Gazetecilerin haklarını ve sosyal güvencesini kapsayan 212 sayılı kanunu 10 Ocak 1961 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girdi. 212 sayılı kanunu ne yazık ki basın emekçilerinin haklarını korumaktan ziyade medya patronlarının ve iktidar sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden bir doğrultuda günümüze kadar birçok değişikliğe uğradı. Toplumu bilgilendirmek adına kamu yararını gözeterek çalışan, halkın sesini duyurmaya çalışan basın mensuplarının hak ve özgürlüklerinin gasp edilmesi, tehdit edilmesi, canına kast edilmesi, iktidar yanlısı olmayan haberleri sebebi ile tutuklanması, tartaklanması, hedef gösterilmesi ülkemizde demokrasinin işlemediğinin en önemli kanıtıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözlerini hatırlatarak belirtmek isterim ki gazetecileri susturmaya çalışmak, halkımızı susturmaya çalışmaktır. Basın çalışanlarının her zaman, her koşulda yanında olduğumuzu belirtiyor ve demokrasinin işlediği, gazetecilik mesleğine hak ettiği değer verilerek bilgi akışının tarafsızca, özgürce sağlanacağı gelecek güzel günlerde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamayı temenni ediyorum”