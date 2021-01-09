Kocaeli'de koronadan 2 kişi hayatını kaybetti

Emine Yıldırım vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Evimser ve My Carpet Halı şirketlerinin sahibi Abdullah Yıldırım’ın eşi Emine Yıldırım (44) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Yıldırım’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Kuzu vefat etti

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mustafa Kuzu (65) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Kuzu’nun cenazesi Doğantepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.